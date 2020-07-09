Американська супермодель і актриса Олівія Калпо блиснула розкішною фігурою в купальнику

Як повідомляє Politeka.net, фото з відпочинку красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Володарка титулів «Міс США 2012» і «Міс Всесвіт 2012» в свої 28 років виглядає божественно. Її фігура в мініатюрному купальнику виглядає дивовижно – можна розгледіти округлі стегна, плаский животик і апетитні груди.

На одному з фото дівчина вигнулась вперед, виставивши напоказ зону декольте. Вона відправила своїм шанувальникам повітряний поцілунок, що надало особливої пікантності фото.

За півдня пост зірки зібрав майже 150 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Люблю твій купальник!», «Абсолютно дивовижна», «Яке гарне тіло», «Мені б дуже хотілося, щоб я був там», «Це гарне місце вау», «Завжди тримай цю посмішку», «Вау, я одержимий тобою», «Небесна принцеса», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що модель позувала на розкішній яхті в золотому блискучому костюмі. Дівчина демонструвала неймовірну красу в крихітному топі і спідниці. Вона прийняла дуже пікантну позу.

Крім цього, нещодавно красуня поділилася фото, на якому постала в джинсових шортах і красивому червоному топі. Дівчина влаштувала пікнік на траві. В руках у неї красувався келих з вином.

Нагадаємо, що Олівія Калпо у всіх на виду розчинилася в обіймах гарячого красеня: "Солодка парочка".

Як повідомляла Politeka, Олівія Калпо блиснула своїми "лимончиками" в сміливому купальнику: "Очаровашка".

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