Популярна топ-модель Белла Хадід похвалилася неймовірною фігурою в новій фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, серію спокусливих кадрів вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина взяла участь у зйомці для Calvin Klein. Вона приміряла на себе купальники з нової колекції, засвітивши свої апетитні форми. Але зйомка виявилася досить незвичайною. Красуню помістили під воду – саме там знімалася вся рекламна кампанія. Белла звивалася під водою, демонструючи світові своє ідеальне тіло.

За півдня пост зірки оцінили понад 1,2 млн разів. В коментарях красуні залишили масу компліментів.

«Тааак круто», «Чарівна Белла», «Краща модель», «Моя королева», «Муза», «Ти красуня», - пишуть люди.

Нагадаємо, що в 2109 році Белла Хадід була визнана найкрасивішою жінкою в світі. Пластичний хірург, який досліджував знаменитостей, зазначив, що у неї ідеальне обличчя за формулою «золотого перерізу».

Раніше ми писали, що зухвала Белла Хадід блиснула тілом під час відпочинку. Красуня розвалилася на надувному матраці посеред басейну. На ній була надіта мікроскопічна білизна, але верх вона забула надіти. Модель демонструвала рівний загар і пружне молоде тіло у всій красі.

Нагадаємо, що Белла Хадід в тонкому платті без білизни виставила напоказ найпотаємніші місця: "Справжня лялька".

Як повідомляла Politeka, Белла Хадід в міні-бікіні влаштувала гарячу фотосесію серед дерев: "Королева".

Також Politeka писала, що спекотна Белла Хадід відтягнула спідничку і блиснула кращими частинами тіла: "Ого, яка!".