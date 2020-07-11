Відома модель Белла Хадід показала себе в різних ракурсах, порадувавши фанатів

На фото Белла позує в коричневому купальнику і бандані. Красуня зробила кілька фотографій, на яких показувала своє молоде тіло в сміливих позах. Як можна зрозуміти, Хадід позувала серед дерев навесні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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May 29.2020 Day 92 of soul searching in these mf trees 🍃

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"29 травня 2020 року. 92-й день пошуку душі в цих деревах", - написала Хадід.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Я плачу, ти так досконала, так багато", "Ти така чудова", "Мені потрібно знайти це бікіні", "Королева", "Люблю тебе", "Одружуйся на мені, будь ласка".

Повідомлялося, що одна з найвідоміших моделей світу Белла Хадід взяла участь у новій зйомці.

На одних з останніх кадрах модель підкорила формами в тісних вбранні.

На першому фото модель з'явилася в топі незвичайного крою з довгою частиною внизу, яку Белла крутила в руці. 

Другою рукою зірка відтягнула спідничку, щоб надати знімку пікантності. 

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Причиною кардинальної зміни зовнішності багато хто називав її розлучення, після чого вона стала активно займатися спортом. А друга причина - син Анджело, саме заради нього артистка зважилася на схуднення.

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