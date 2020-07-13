Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - і переможниця проекту Даша Ульянова показала жаркий кадр з відпочинку на морі

Не секрет, що Даша розлучилася з Максом після фіналу шоу, дізнавшись про його інтимні стосунки з іншою учасницею, почала активно займатися собою і "заліковувати рани". Зараз дівчина займається підготовкою до спеціального спортивного марафону з гімнастики. Ділиться кадрами із відпочинку і розповідає про бренди, з якими тепер співпрацює.

При цьому молода гімнастка знає, як вразити видом в найнесподіваніших місцях і позах. Цього разу дівчина показала ідеальні вигини під час відпочинку на яхті. Зігнувшись у самого краю в напівпрозорому чорному купальнику, Даша підкорила виглядом.

На фан-акаунті Ульянової також з'явилися фото, які раніше не показані самої Дашею.

«Без образ, але таке відчуття що ти виставляєш такі відверті фото тільки для того, щоб Макс побачив і приревнував... До шоу у тебе таких фото не було 😏», «Даша, а де шпагат?)) деяким з коментов під попередньому фото буде його не вистачати😂 ти просто шикарна, захоплююся)) 😍», «Гарна, та ще й з таким тілом...🔥 Ті, кому не подобається хай не дивляться)», «Та блін, шо тут дивитися!!!👍👍👍 Все чітко, насрати на всіх і робити що заманеться! Головне щоб від душі ♥️», «Я ні на що не натякаю , але леді так не поводяться ! 😂», - пишуть користувачі.

Також Даша показала, як позувала в жовтому купальнику, млосно вигнувшись на бортику басейну. Позуючи у самрм краю, дівчина виглядала досить привабливо, що відразу ж відзначили її фанати.

«Сонячний день, хороша компанія і яскравий купальник запорука прекрасного дня ☀️☀️☀️ Блін, вчора так класно було. Під час відпочинку на мене задивилася маленька дівчинка і давай кликати маму, мовляв, подивися, яка гарна «ляля» в яскравому купальнику 😍 Отримувати компліменти від дітей так приємно, я не можу... адже вони завжди чесні і щирі 😉

Дорогі, куди б ви не вирушили в даній ситуації - в Туреччину, Єгипет, Одесу, на річку, басейн або позасмагати на дачі. Купальник прикрасить будь-який відпочинок і готуйтеся ловити промінчики захоплення 😍 і якщо ви в пошуку того самого ідеального 👙, то рекомендація від Дашухи під'їхала, як ніколи до речі 😀»,- написала Даша.

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