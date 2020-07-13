Єдиний син Наташі Корольової і Тарзана, незважаючи на юний вік, вже спробував на смак серйозні відносини

18-річний Архип довгий час зустрічався з моделлю Марією Слугіною, відомою після участі в шоу «Дом-2». Відомо, що зіркові батьки вибір хлопця підтримали, незважаючи на те, що його обраниця володіла не найкришталевою репутацією.

Їх роман розвивався бурхливо, вони навіть давали спільні інтерв'ю російським ЗМІ. Хлопець привів свою обраницю в будинок, вона була присутня на багатьох заходах сім'ї.

Відомо, що пара познайомилася на вечірці спільних знайомих і після нетривалого знайомства почала зустрічатися. За словами Слугіної, Архип їй сподобався своїм ніжним ставленням.

«Знаєте, ми можемо бути разом 24 години на добу, сім днів на тиждень і, повірте, нам не буде нудно один з одним. Незважаючи на те, що йому 17, він вміє зробити так, що поруч з ним я відчуваю себе маленькою дівчинкою!», - зізнавалася щасливиця.

Юний Архип, у свою чергу, романтично заявляв, що Марія – його друга половинка. Він заявляв, що спокійно ставиться до того, що дівчина брала участь в «Дом-2». Марія ж заявляла, що спокійно ставиться до зіркового статусу Архипа.

Втім, стосунки пари не протрималися так довго. У жовтні 2019 року мережу облетіла новина про те, що пара розійшлася через зради Слугіної. З'ясувалося, що у дівчини було темне минуле, вона постійно обманювала Архипа.

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