Єдиний син Наташі Корольової і Тарзана, незважаючи на юний вік, вже спробував на смак серйозні відносини
18-річний Архип довгий час зустрічався з моделлю Марією Слугіною, відомою після участі в шоу «Дом-2». Відомо, що зіркові батьки вибір хлопця підтримали, незважаючи на те, що його обраниця володіла не найкришталевою репутацією.
Їх роман розвивався бурхливо, вони навіть давали спільні інтерв'ю російським ЗМІ. Хлопець привів свою обраницю в будинок, вона була присутня на багатьох заходах сім'ї.
Відомо, що пара познайомилася на вечірці спільних знайомих і після нетривалого знайомства почала зустрічатися. За словами Слугіної, Архип їй сподобався своїм ніжним ставленням.
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«Знаєте, ми можемо бути разом 24 години на добу, сім днів на тиждень і, повірте, нам не буде нудно один з одним. Незважаючи на те, що йому 17, він вміє зробити так, що поруч з ним я відчуваю себе маленькою дівчинкою!», - зізнавалася щасливиця.
Юний Архип, у свою чергу, романтично заявляв, що Марія – його друга половинка. Він заявляв, що спокійно ставиться до того, що дівчина брала участь в «Дом-2». Марія ж заявляла, що спокійно ставиться до зіркового статусу Архипа.
Втім, стосунки пари не протрималися так довго. У жовтні 2019 року мережу облетіла новина про те, що пара розійшлася через зради Слугіної. З'ясувалося, що у дівчини було темне минуле, вона постійно обманювала Архипа.
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