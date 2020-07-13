Единственный сын Наташи Королевой и Тарзана, несмотря на юный возраст, уже попробовал на вкус серьезные отношения

18-летний Архип долгое время встречался с моделью Марией Слугиной, известной по участию в шоу «Дом-2». Известно, что звездные родители выбор парня поддержали, несмотря на то, что его избранница обладала не самой кристальной репутацией.

Их роман развивался бурно, они даже давали совместные интервью российским СМИ. Парень привел свою избранницу в дом, она присутствовала на многих мероприятиях семьи.

Известно, что пара познакомилась на вечеринке общих знакомых и после непродолжительного знакомства начала встречаться. По словам Слугиной, Архип ей понравился своим нежным отношением.

«Знаете, мы можем быть вместе 24 часа в сутки, семь дней в неделю и, поверьте, нам не будет скучно друг с другом. Несмотря на то, что ему 17, он умеет сделать так, что рядом с ним я чувствую себя маленькой девочкой!», - признавалась счастливица.

Юный Архип, в свою очередь, романтично заявлял, что Мария – его вторая половинка. Он заявлял, что спокойно относится к тому, что девушка участвовала в «Дом-2». Мария же заявляла, что спокойно относится к звездному статусу Архипа.

Впрочем, отношения пары продержались не так долго. В октябре 2019 года сеть облетела новость о том, что пара рассталась из-за измен Слугиной. Выяснилось, что у девушки было темное прошлое, она постоянно обманывала Архипа.

Напомним, что безудержная Королева оголила свой "фасад" перед раздетым Тарзаном: "Зачем так пошло?".

Как сообщала Politeka, Королева в бесстыжем мини не сдержала чувств к Тарзану перед мамой: «Сережу пора одеть, несолидно».

Также Politeka писала, что Тарзан обратился к красоткам и пообещал им драйв, Королева будет в бешенстве: "Ну, что...".