Наташа Корольова поділилася завзятим сімейним фото зі своїми найближчими людьми
Співачка українського походження поділилася новим постом в своєму Instagram з нагоди Дня сім'ї, любові і вірності. Про це пише Politeka.net.
На фото Корольова позує поруч з головними людьми в своєму житті: своїм чоловіком Сергієм Глушко (відомим під псевдонімом Тарзан), їх 18-річним сином Архипом, а також своєю мамою і сестрою.
При цьому Корольова позує в короткій червоній сукні з мереживними рукавами, притулившись до сина і поклавши одну руку чоловікові на стегно. Сам Тарзан одягнений у чорну жилетку, яка дозволяє йому продемонструвати свої вражаючі м'язи.
«З Днем Сім'ї, Любові та Вірності!», - підписала знімок співачка.
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Її шанувальники тут же взялися коментувати публікацію.
«Наташа і Сергій така гармонійна пара. Це той випадок, коли зустрілися дійсно дві підходящих один одній людини», «Ви Всі такі класні здоров'я і благополуччя Всіх», «Позитивненькая у вас сім'я», «Щастя вашій родині, особливо позитивна Наташі мама», «Пацан у вас мабуть хороший і не розпещений хлопець. А Сережку вже пора в що-небудь одягнути! Вік уже, несолідно», «Які ж ви молодці, спасибі вам величезне за позитив, який ви несете!!! Дуже приємно дивитися на вашу родину!», - пишуть люди.
Нагадаємо, Тарзан звернувся до красунь і пообіцяв їм драйв, Корольова буде в люті: "Ну, що...".
Як повідомляла Politeka, Тарзан приголомшив сміливим фото з м'язистим іншому, Корольова не у справ.
Також Politeka писала, що Наташа Корольова вилізла на гігантський стілець і розсипалася в подяках синові.