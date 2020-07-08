Наташа Корольова поділилася завзятим сімейним фото зі своїми найближчими людьми

Співачка українського походження поділилася новим постом в своєму Instagram з нагоди Дня сім'ї, любові і вірності. Про це пише Politeka.net.

На фото Корольова позує поруч з головними людьми в своєму житті: своїм чоловіком Сергієм Глушко (відомим під псевдонімом Тарзан), їх 18-річним сином Архипом, а також своєю мамою і сестрою.

При цьому Корольова позує в короткій червоній сукні з мереживними рукавами, притулившись до сина і поклавши одну руку чоловікові на стегно. Сам Тарзан одягнений у чорну жилетку, яка дозволяє йому продемонструвати свої вражаючі м'язи.

«З Днем Сім'ї, Любові та Вірності!», - підписала знімок співачка.

Її шанувальники тут же взялися коментувати публікацію.

«Наташа і Сергій така гармонійна пара. Це той випадок, коли зустрілися дійсно дві підходящих один одній людини», «Ви Всі такі класні здоров'я і благополуччя Всіх», «Позитивненькая у вас сім'я», «Щастя вашій родині, особливо позитивна Наташі мама», «Пацан у вас мабуть хороший і не розпещений хлопець. А Сережку вже пора в що-небудь одягнути! Вік уже, несолідно», «Які ж ви молодці, спасибі вам величезне за позитив, який ви несете!!! Дуже приємно дивитися на вашу родину!», - пишуть люди.

Нагадаємо, Тарзан звернувся до красунь і пообіцяв їм драйв, Корольова буде в люті: "Ну, що...".

Як повідомляла Politeka, Тарзан приголомшив сміливим фото з м'язистим іншому, Корольова не у справ.

Також Politeka писала, що Наташа Корольова вилізла на гігантський стілець і розсипалася в подяках синові.