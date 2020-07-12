Відома українська співачка Анна Сєдокова насолоджується літнім відпочинком у компанії свого знаменитого бойфренда Яніса Тімми
Спільним знімком з коханою латвійський баскетболіст поділився на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
На фото вони Седокової насолоджуються сонцем на розкішному пляжі з білим піском. Співачка полулежит в обіймах свого коханця, ліниво дивлячись у камеру. На ній яскраво-червоний купальник з зав'язками по боках, підкреслює її вражаючу груди, та червона хустка на шиї.
Яніс притискає кохану до себе і зворушливо цілує її в маківку.
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Шанувальники зіркової пари тут же взялися коментувати знімок.
«Бережіть і шануйте один одного! Ви дуже гарна пара», «Які ж Ви гарні, гармонійні, щасливі! Спасибі, що ділитесь такою красою! Дуже рада за Вас!», «Прекрасні», «Неймовірні найбільш», «Боже, яка гарна пара!», - пишуть коментатори.
До цього ми писали, що Седокова показала яскраве фото в Instagram свого коханого в честь свята.
Не так давно в мережі почали поширюватися чутки про розлучення співачки з її коханим Янісом Тиммой після того, як пара довгий час не ділилася спільними фото, не розповідала про один одного і продовжувала відмовчуватися.
Проте пізніше з'ясувалося, що Яніс просто полетів на батьківщину і не міг повернутися назад. по закінченні часу зірка знову почала хвалитися спільними романтичними кадрами і розповідати про їхні стосунки. На цей раз вона привітала молодого спортсмена з днем народження і похвалилася яскравим літнім кадром з ним.
Нагадаємо, випила Седокова влаштувала з молодим коханцем shameless розваги.
Як повідомляла Politeka, щаслива Седокова в "рваному" білизна розповіла, чим займеться з коханцем вночі.
Також Politeka писала, що Сєдокова похизувалася кадром з роздягненим коханцем, якого поцупила з сім'ї.