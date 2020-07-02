Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала, как веселится с любовником возле бассейна в жарком виде

На своей странице в социальной сети Инстаграм несколько часов назад певица показала, как развлекается в специальной курортно-домашней зоне. Певица не только восхитилась ярким видом без особых излишеств, но и показала свои формы в черном купалньике. Отметим, сегодня Янис празднует свой день рожедния, поэтому пара намерена бурно провести грядущий вечер, пишет Politeka.net.

Так, на ярком фото певица позироваал с возлюбленным на отдыхе и раскрыла планы на сегодня:

«Сегодня будет отличный вечер . В тихом ресторанчике . Только ты и я ... #justatwoofus ❤️», - написала Анна.

Фанаты тут де отреагировали:

«Люблю на других тату, а себе никогда не хотела делать, ох и Аня рядом🤪», «Для счастья многого не надо, лишь просто быть вдвоём, вдыхать запах друг друга и смотреть в океан влюблённых глаз😍😍», «Зимой у вас будут проблемы», «А где красавчик Мамба?», «Идеально ❤️», «Анечка, какие же вы милые ❤️».

Отметим, не так давно в сети начали распространяться слухи о расставании певицы с ее возлюбленным Янисом Тиммой после того, как пара долгое время не делилась совместными фото, не рассказывала о друг друге и продолжала отмалчиваться.

Однако позже выяснилось, что Янис попросту улетел на родину и не мог вернуться обратно. по прошествии времени звезда вновь принялась хвастаться совместными романтичными кадрами и рассказывать об их отношениях. В этот раз она поздравила молодого спортсмена с днем рождения и похвасталась ярким летним кадром с ним.

«С Днём Рождения, Любимый @janis.timma ❤️Я не знаю человека лучше и больше никогда не хочу знать . Я не знаю того, кто применял бы свою силу с такой порядочностью и интеллектом . Я не знаю того, кто любил меня когда то больше ... И никогда не хочу знать . Я тебя очень люблю 🤗 Я всегда рядом ❤️», - написала Седокова.

Отметим, форвард «Химок» Янис Тимма ушёл из семьи, начав отношения с известной певицей Анной Седоковой в прошлом году, после этого слухи о паре не утихают.

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