Известная украинская певица Анна Седокова наслаждается летним отдыхом в компании своего знаменитого бойфренда Яниса Тиммы

Совместным снимком с возлюбленной латвийский баскетболист поделился на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото они с Седоковой наслаждаются жарким солнцем на роскошном пляже с белым песком. Певица полулежит в объятиях своего любовника, лениво глядя в камеру. На ней ярко-красный купальник с завязками по бокам, подчеркивающий ее впечатляющую грудь, и красный платок на шее.

Янис прижимает возлюбленную к себе и трогательно целует ее в макушку.

Поклонники звездной пары тут же принялись комментировать снимок.

«Берегите и уважайте друг друга! Вы очень красивая пара», «Какие же Вы красивые, гармоничные, счастливые! Спасибо, что делитесь такой красотой! Очень рада за Вас!», «Прекрасные», «Невероятные самые самые», «Боже какая красивая пара!», - пишут комментаторы.

До этого мы писали, что Седокова показала яркое фото в Инстаграм своего возлюбленного в честь праздника.

Не так давно в сети начали распространяться слухи о расставании певицы с ее возлюбленным Янисом Тиммой после того, как пара долгое время не делилась совместными фото, не рассказывала о друг друге и продолжала отмалчиваться.

Однако позже выяснилось, что Янис попросту улетел на родину и не мог вернуться обратно. по прошествии времени звезда вновь принялась хвастаться совместными романтичными кадрами и рассказывать об их отношениях. В этот раз она поздравила молодого спортсмена с днем рождения и похвасталась ярким летним кадром с ним.

Напомним, выпившая Седокова устроила с молодым любовником бесстыжие развлечения.

Как сообщала Politeka, счастливая Седокова в "рваном" белье рассказала, чем займется с любовником ночью.

Также Politeka писала, что Седокова похвасталась кадром с раздетым любовником, которого увела из семьи.