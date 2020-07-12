Известная украинская певица Анна Седокова наслаждается летним отдыхом в компании своего знаменитого бойфренда Яниса Тиммы
Совместным снимком с возлюбленной латвийский баскетболист поделился на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
На фото они с Седоковой наслаждаются жарким солнцем на роскошном пляже с белым песком. Певица полулежит в объятиях своего любовника, лениво глядя в камеру. На ней ярко-красный купальник с завязками по бокам, подчеркивающий ее впечатляющую грудь, и красный платок на шее.
Янис прижимает возлюбленную к себе и трогательно целует ее в макушку.
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Поклонники звездной пары тут же принялись комментировать снимок.
«Берегите и уважайте друг друга! Вы очень красивая пара», «Какие же Вы красивые, гармоничные, счастливые! Спасибо, что делитесь такой красотой! Очень рада за Вас!», «Прекрасные», «Невероятные самые самые», «Боже какая красивая пара!», - пишут комментаторы.
До этого мы писали, что Седокова показала яркое фото в Инстаграм своего возлюбленного в честь праздника.
Не так давно в сети начали распространяться слухи о расставании певицы с ее возлюбленным Янисом Тиммой после того, как пара долгое время не делилась совместными фото, не рассказывала о друг друге и продолжала отмалчиваться.
Однако позже выяснилось, что Янис попросту улетел на родину и не мог вернуться обратно. по прошествии времени звезда вновь принялась хвастаться совместными романтичными кадрами и рассказывать об их отношениях. В этот раз она поздравила молодого спортсмена с днем рождения и похвасталась ярким летним кадром с ним.
Напомним, выпившая Седокова устроила с молодым любовником бесстыжие развлечения.
Как сообщала Politeka, счастливая Седокова в "рваном" белье рассказала, чем займется с любовником ночью.
Также Politeka писала, что Седокова похвасталась кадром с раздетым любовником, которого увела из семьи.