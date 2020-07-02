Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала яркое фото в Инстаграм своего возлюбленного в честь праздника

Не так давно в сети начали распространяться слухи о расставании певицы с ее возлюбленным Янисом Тиммой после того, как пара долгое время не делилась совместными фото, не рассказывала о друг друге и продолжала отмалчиваться, пишет Politeka.net.

Однако позже выяснилось, что Янис попросту улетел на родину и не мог вернуться обратно. по прошествии времени звезда вновь принялась хвастаться совместными романтичными кадрами и рассказывать об их отношениях. В этот раз она поздравила молодого спортсмена с днем рождения и похвасталась ярким летним кадром с ним.

«С Днём Рождения, Любимый @janis.timma ❤️Я не знаю человека лучше и больше никогда не хочу знать . Я не знаю того, кто применял бы свою силу с такой порядочностью и интеллектом . Я не знаю того, кто любил меня когда то больше ... И никогда не хочу знать . Я тебя очень люблю 🤗 Я всегда рядом ❤️», - написала Седокова.

Отметим, форвард «Химок» Янис Тимма ушёл из семьи, начав отношения с известной певицей Анной Седоковой в прошлом году, после этого слухи о паре не утихают.

Вот что ответили фанаты:

«Желаю успехов в спорте, любви и исполнения всех желаний. У меня тоже сегодня день рождения.👏», «Прекрасная счастливая пара❤️с днем рождения! Любви вам! 🔥», «Любви вам ❤️😍», «С именинником 😀 и у моего мужа сегодня день рождение 🥳», «Примите поздравления, желаю большого успеха в делах, благополучия и счастья! Желаю Вам сохранить и приумножить все что сейчас имеете!», «Анечка успехов, здоровья крепкого, благополучия вам и только самого лучшего! Вы очень красивая пара ❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥, «Анюта, ты расцвела рядом с ним)».

Также в разделе Стори в социальной сети Инстаграм на странице Седоковой повилось несколько роликов, на которых звезда прошлась в стильном костюме, но делала она это без блузки. Оставшись в необычном черном лифчике, Анна с легкостью подчеркнула свои достоинства и показала их даже на улице.

При этом в видео звезад рассказала, что новая коллекция давалась ей не легко и она много раз меняла стиль и дизайн. Ранее под похожими фото поклонники отмечали, что у Анны нет "никакого стыда", ведь она с легкостью показывает себя в одном белье.

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