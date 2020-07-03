Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала, как повеселилась с любовником на его празднике
На своей странице в социальной сети Инстаграм несколько часов назад в разделе Стори певица показала, как провела день рождения Яниса Тиммы, с которым теперь состоит в отношениях, пишет Politeka.net.
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«Сегодня будет отличный вечер . В тихом ресторанчике . Только ты и я ... #justatwoofus ❤️», - написала Анна ранее под одним из постов.
Затем в разделе Стори она выложила несколько пикантных видео и фото с места событий. Певица повеселилась в тонком платье без лифчика с возлюбленным на яхте, показала, как кормит его тортом, поет с ним песни и романтично танцует, уже поздно вечером.
Отметим, об отношениях Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно в прошлом году. Ради новой возлюбленной баскетболист национальной команды Латвии оставил семью с маленьким ребенком.
До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с бывшим футболистом киевского «Динамо» и национальной команды Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Также у звезды есть еще одна дочь и меленький сын.
Отметим, не так давно в сети начали распространяться слухи о расставании певицы с ее возлюбленным Янисом Тиммой после того, как пара долгое время не делилась совместными фото, не рассказывала о друг друге и продолжала отмалчиваться.
Однако позже выяснилось, что Янис попросту улетел на родину и не мог вернуться обратно. по прошествии времени звезда вновь принялась хвастаться совместными романтичными кадрами и рассказывать об их отношениях. В этот раз она поздравила молодого спортсмена с днем рождения и похвасталась ярким летним кадром с ним.
«С Днём Рождения, Любимый @janis.timma ❤️Я не знаю человека лучше и больше никогда не хочу знать . Я не знаю того, кто применял бы свою силу с такой порядочностью и интеллектом . Я не знаю того, кто любил меня когда то больше ... И никогда не хочу знать . Я тебя очень люблю 🤗 Я всегда рядом ❤️», - написала Седокова.
Отметим, форвард «Химок» Янис Тимма ушёл из семьи, начав отношения с известной певицей Анной Седоковой в прошлом году, после этого слухи о паре не утихают.
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