Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко впечатлила фигурой в купальнике

Звезда поделилась кадрами с отдыха на море в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

На снимках 40-летняя актриса, прославившаяся ролью девушки Джеймса Бонда, позирует на яхте в белоснежном купальнике. Звезда изящно позирует на фоне моря, не стесняясь демонстрировать свою идеальную фигуру и ровный загар.

Благодаря минимуму косметики и распущенным волосам Куриленко выглядит максимально естественно и непринужденно.

Поклонников актрисы буквально свела с ума ее красота. Многие в комментариях отмечали, что Куриленко – самая красивая женщина в мире.

«Пупсик», «Обалденная фигура! На зависть всем фитоняшкам», «Какая фигурка очень красивая», «Шикарная женщина», - пишут люди.

До этого мы писали, что Куриленко опубликовала новый снимок крупным планом на своей странице в Instagram.

На фото 40-летняя Ольга Куриленко позирует в ванной комнате. Можно заметить, что актриса решилась сфотографироваться без макияжа или едва-едва подкрасилась. Свои вьющиеся волосы она убрала назад при помощи яркой красно-белой повязки. Судя по снимку, на ней нет бюстгальтера.

Пользователи социальной сети оценили природную красоту Оли и оставили множество восторженных комментариев к публикации: "Самая крутая девушка Бонда"; "Прекрасный ангел".

Напомним, украинская девушка Бонда поразила впечатляющим образом.

Как сообщала Politeka, украинская девушка Бонда показала натуральную красоту крупным планом: без макияжа и одежды.

Также Politeka писала, что знойная девушка Бонда поразила внешностью в прозрачном платье: "Воплощение роковой женщины".