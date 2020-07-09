Актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая прославилась ролью девушки Джеймса Бонда, порадовала поклонников новым кадром

Как сообщает Politeka.net, знаменитость показала себя во всей красе на странице в Instagram.

На снимке знаменитая девушка Бонда позирует в платье необычного фасона. Бюст прикрывает рельефная черная ткань с блестками, а от груди до шеи тянется черный "скелет" с прозрачными перепонками, которые открывают пикантный вид на бездонное декольте.

Ольга Куриленко сосредоточенно смотрит в камеру, из-за чего ее лицо кажется живым и одухотворенным. Образ актрисы завершает пышная вьющаяся прическа - локоны водопадом струятся по ее плечам, не закрывая бюст.

Пользователи соцсети оценили красоту Ольги и оставили много восторженных комментариев:

"Прекрасная женщина! счастья вам 🙌👑"; "Воплощение роковой женщины ❤️💋👌"; "Потрясающая"; "Вау, выглядишь классно!!!"; "Худая стала очень"; "Очень прекрасна"; "Какие губы"; "Абсолютно красиво, спасибо Богу за такую прекрасную работу 🌷😍🙌"; "Какая же вы красивая"; "Одна невероятно красивая леди"; "Удивительное существо!".

Напомним, что Ольга Куриленко покорила видом в кружевном корсете: "Самая красивая женщина!".

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко переполошила внешним видом: лохматая и с синяками.

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