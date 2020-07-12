Російська телеведуча Анфіса Чехова вирішила похвалитися формами в обтислому купальнику на відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, опублікованому знімку Чехова позує в закритому зеленому купальнику, який вирішила елегантно відтягнути. При цьому у неї цікавляться, як зробити так, щоб не боялися підходити та знайомитися чоловіки.
«Основна вимога — щоб не боявся підходити», — відповіла підписниці Чехова.
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Звернемо увагу, що милуватися красою знаменитості її шанувальники могли лише мовчки, адже кадр Чехова вирішила викинути у себе в Сторіс.
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На фото Анфіса показує себе тільки в одних трусиках, які виявилися прозорими. Чехова волосся залишила розпущеним, а сама розвернулася спиною до камери, щоб нічого не засвітити. Красуня без сорому демонструвала свою фігуру на тлі величезного вікна, в якому можна побачити безліч висоток та невеликих будинків.
"Я до тебе посилала свої кораблі,
Навантажені почуттям високим.
Але кожен раз вони грузли на мілині.
Виявилося, що ти неглибокий", - написала Чехова.
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