Известная телеведущая Анфиса Чехова показала смелый образ и свой новый стих

На фото Анфиса показывает себя только в одних трусиках, которые оказались прозрачными. Чехова волосы оставила распущенными, а сама развернулась спиной к камере, чтобы ничего не засветить. Красотка без стеснения демонстрировала свою фигуру на фоне огромного окна, в котором можно увидеть множество высоток и небольших домов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я к тебе посылала свои корабли,

ГружЁнные чувством высоким.

Но каждый раз вязли они на мели.

Оказалось, что ты неглубокий", - написала Чехова.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"И что я не в доме напротив с телескопом", "Очень красивый вид на город", "Супер", "Кайф", "Великолепные стихи...и Вы тоже", "птички за окном щас ошалеют", "Какая сочная ты".

Сообщалось, что 42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова вскружила голову соблазнительными рельефами на пляжном фото.

Так, Анфиса позировала на фоне морского пейзажа в красном купальнике в черный горошек - прям как костюм мультяшного персонажа "Леди Баг". В отличие от оригинала, обладающего особым талисманом удачи для борьбы со злом, у Чеховой несколько другие суперспособности. Телеведущая способна покорить своей сильной харизмой, как мужчин, так и женщин.

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