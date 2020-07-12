Відома російська модель Олена Краснова, дружина онука Алли Пугачової Микити Преснякова, розляглася на траві в спокусливій міні-сукні

23-річна красуня поділилася новим відео в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На кадрах Краснова лежить прямо на траві посеред величезного ромашкового поля. Модель одягнена в коротку рожеву сукню на тонких бретелях і з глибоким декольте. Наряд ідеально підкреслює всі вигини фігури спокусливої красуні.

Краснова явно позує для фотосесії, зриваючи пелюстки ромашки. Модель постійно дивиться в камеру, поправляючи волосся і грайливо посміхаючись.

«Любить не любить», - підписала вона відео.

Підписники тут же взялися коментувати відео.

«Вас неможливо не любити! Красуня», «Молодість! Як ти хороша», «Не дівчина, мрія», «Головне кліщів додому не принести», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Краснова показала кадри з немовлям на руках. Красуня опублікувала кадри в сторіс свого Instagram.

Вона поділилася фото і відео з церкви, зроблені після обряду хрещення. Дружина Микити Преснякова Альона стала хрещеною мамою.

На кадрах Альона просто сяє від щастя, тримаючи на руках малюка свого племінника Мирона, який тепер ще й став її хрещеним сином.

Рідна сестра Олени Яніна народила сина ще в січні цього року, а зараз малюк пройшов обряд хрещення. Так як Олена завжди була близька зі своєю сім'єю і сестрою, не дивно, що саме її вирішили зробити хрещеною мамою хлопчика.

Нагадаємо, юна невістка Пугачової з немовлям на руках приголомшила звісткою: "Сьогодні я стала...".

Як повідомляла Politeka, онук Пугачової злетів з котушок і накинувся на фанатів через критику нового відео.

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