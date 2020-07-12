Популярна британська супермодель Демі Роуз блиснула пружними принадами під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Коли вдалося хакнути систему», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Роуз позує в одному халаті, ефективно виставивши на камеру розкішні форми. Сама знаменитість ні краплі не соромиться того, що відбувається і навіть навпаки, грайливо заглядає в камеру.

Однак шанувальники зірки могли красуватися красою лише мовчки, адже кадрами Роуз поділилася у себе в Сторіс.

До цього ми писали, що модель купальників і спідньої білизни Демі Роуз, яку називають "британської Кардаш'ян" показала нове спокусливе фото

Як повідомляє Politeka.net кожна публікація моделі Демі Роуз в Instagram набирає кілька сотень тисяч лайків і неймовірна кількість коментарів. Навіть перебуваючи на карантині, вона продовжує публікувати спокусливі знімки перед якими неможливо встояти.

Нові знімки в мережі не стали винятком. Позує модель в незвичайному місці, одягнувши пікантне вбрання.

Так, цього разу вона обрала вбрання, який ледь в змозі прикрити її пишні округлості.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

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