Популярна британська супермодель Демі Роуз блиснула пружними принадами під час відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Коли вдалося хакнути систему», — коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Роуз позує в одному халаті, ефективно виставивши на камеру розкішні форми. Сама знаменитість ні краплі не соромиться того, що відбувається і навіть навпаки, грайливо заглядає в камеру.
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Однак шанувальники зірки могли красуватися красою лише мовчки, адже кадрами Роуз поділилася у себе в Сторіс.
До цього ми писали, що модель купальників і спідньої білизни Демі Роуз, яку називають "британської Кардаш'ян" показала нове спокусливе фото
Як повідомляє Politeka.net кожна публікація моделі Демі Роуз в Instagram набирає кілька сотень тисяч лайків і неймовірна кількість коментарів. Навіть перебуваючи на карантині, вона продовжує публікувати спокусливі знімки перед якими неможливо встояти.
Нові знімки в мережі не стали винятком. Позує модель в незвичайному місці, одягнувши пікантне вбрання.
Так, цього разу вона обрала вбрання, який ледь в змозі прикрити її пишні округлості.
Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.
Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.
Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.