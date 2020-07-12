Популярная британская супермодель Деми Роуз сверкнула упругими прелестями во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Когда удалось хакнуть систему», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Роуз позирует в одном халате, эффективно выставив на камеру роскошные формы. Сама знаменитость ни капли не стесняется происходящего и даже наоборот, игриво заглядывает в камеру.

Однако поклонники звезды могли красоваться красотой лишь молча, ведь кадрами Роуз поделилась у себя в Сторис.

До этого мы писали, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян" показала новое соблазнительное фото

Как сообщает Politeka.net, каждая публикация модели Деми Роуз в Instagram набирает несколько сотен тысяч лайков и невероятное количество комментариев. Даже находясь на карантине, она продолжает публиковать соблазнительные снимки перед которыми невозможно устоять.

Новые снимки в сети не стали исключением. Позирует модель в необычном месте, облачившись в пикантный наряд.

Так, в этот раз она выбрала наряд, который едва в состоянии прикрыть ее пышные округлости.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.