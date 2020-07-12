Популярний український співак MELOVIN показав, як насолоджується відпочинком у розкішному готелі
Протеже відомого артиста Андрія Данилка Костянтин Бочаров, який виступає під псевдонімом MELOVIN, показав, як проходить його літо, в новому пості в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На кадрах артист позує без сорочки, стоячи на тлі басейну. В руці у MELOVIN келих з паруючим коктейлем. Дим співак випускає і з рота. Артист задумливо дивиться вдалину у своїх стильних окулярах. Його «пляжний» образ доповнює чорний манікюр. На оголених грудях співака також можна чітко роздивитися його татуювання.
Шанувальники артиста активно обговорюють опубліковані ним кадри.
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«Як я обожнюю твоє тату на грудях, воно неймовірне», «Ефектно, базару немає», «Дівчата я балдію», «Омайгад», «Яскравіше сонця», «Офігенний», «Як завжди прекрасний і яскравий», «Батько та ти шикарний», - пишуть люди.
До цього ми писали, що Бочаров у себе в Instagram поділився кадром з відпочинку. На ньому він був в одних шортах. Інше тіло він не став прикривати. MELOVIN улігся на надутого рожевого фламінго посеред басейну і прикинувся відпочиваючим людиною.
Судячи з усього, сьогодні артист дійсно влаштував собі вихідний день. Раніше в сторіс він викладав відео, на яких пив алкогольні напої і курив кальян.
Нагадаємо, фаворит Данилка виблискував голим тілом в басейні, пристрасні кадри: «О, Боже який…».
Як повідомляла Politeka, улюбленець Данилка переплюнув Кончиту Вурст, відео облетіло мережу.
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