Известный украинский певец Константин Бочаров (MELOVIN), который был фаворитом Андрея Данилко на Евровидении, выступил с популярной песней

Меловин на видео спел композицию, которая покорила сердца всей Европы Rise Like a Phoenix, что брала для выступления Кончита Вурст и в итоге победила на Евровидении. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на выступление артиста. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

Фанаты посмотрели ролик более 100 тысяч раз и написали множество комментариев:

"Очень понравились GO A со своей версией Сердючки, неожиданно и классно. MELOVIN фантастический голос и прекрасная картинка, сделано очень профессионально", "Мне кажется, или фан база MELOVIN больше и активней фан баз всех победителей Евровидения вместе взятых", "Как чувствительно спел MELOVIN. Мурашки по коже", "Go_A повеселили от души Сердючкой))) Супер обе песни получились) MELOVIN тоже", "MELOVIN улучшил свой английский".

Ранее мы сообщали, что 23-летний украинский певец MELOVIN, фаворит артиста Андрея Данилко, одним фото заставил всю сеть обсуждать свою внешность.

Константин Бочаров (настоящее имя певца) опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстал в черном пиджаке. Для пущего эффекта эпатажный молодой артист распахнул его, засветив на груди необычное тату. Также образ дополнил прямоугольный кулон на цепочке.

Напомним, фаворит Данилко огорошил внешним видом в обычной жизни, личные кадры

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