Популярный украинский певец MELOVIN показал, как наслаждается отдыхом в роскошном отеле

Протеже известного артиста Андрея Данилко Константин Бочаров, выступающий под псевдонимом MELOVIN, показал, как проходит его лето, в новом посте в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах артист позирует без рубашки, стоя на фоне бассейна. В руке у MELOVIN бокал с дымящимся коктейлем. Дым певец выпускает и изо рта. Артист задумчиво смотрит вдаль в своих стильных очках. Его «пляжный» образ дополняет черный маникюр. На обнаженной груди певца также можно отчетливо рассмотреть его татуировку.

Поклонники артиста активно обсуждают опубликованные им кадры.

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«Как я обожаю твоё тату на груди, оно невероятное», «Эффектно, базара нет», «Девачки я балдею», «Омайгад», «Ярче солнца», «Офигенный», «Как всегда великолепен и ослепителен», «Батько та ты шикарный», - пишут люди.

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time to relax

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До этого мы писали, что Бочаров у себя в Инстаграм поделился кадром с отдыха. На нем он был в одних шортах. Остальное тело он не стал прикрывать. MELOVIN улегся на надутого розового фламинго посреди бассейна и притворился отдыхающим человеком.

Судя по всему, сегодня артист действительно устроил себе выходной день. Ранее в сторис он постил видео, на которых пил алкогольные напитки и курил кальян.

Напомним, фаворит Данилко сверкнул обнаженным телом в бассейне, страстные кадры: «О, Боже какой…».

Как сообщала Politeka, любимчик Данилко переплюнул Кончиту Вурст, видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что полуголый любимчик Данилко показал, чем сводит с ума женщин: "Фото для взрослых".