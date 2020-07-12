Популярний російський співак Сергій Лазарєв звів з розуму шанувальниць новим емоційним фото
Артист, якому багато хто приписує роман з українською співачкою Ані Лорак, поділився в своєму Instagram чорно-білою фотографією зі своєї фотосесії. Про це пише Politeka.net.
На атмосферному знімку Лазарєв позує крупним планом, пильно дивлячись у камеру. Чорно-біла обробка робить його обличчя особливо виразним. Співака оточує безліч рук, що тягнуться до його обличчя. Як відзначають люди в коментарях, руки виглядають чоловічими.
«В епіцентрі», - підписав фото Лазарєв.
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Цей знімок став обкладинкою до однойменного альбому співака. Шанувальники бурхливо обговорюють його в коментарях до посту.
«В епіцентрі чоловічих рук...чому не по всьому тілу? Було б більш епічно», «Теж би помацати», «А руки-то чоловічі», «Задовбали Серьогу», «Дуже красива обкладинка, стильна», «Шикарне фото. Шикарний Сергійко. Шикарний альбом», - пишуть люди.
До цього ми писали, що Лазарєв захопив свіжим кадром з відпустки. На своїй сторінці в Instagram співак опублікував фото, на якому він плавав у морі.
Судячи з усього, артист коротав час у відкритому морі, так як він накинув на себе рятувальний круг. Лазарєв широко посміхався, виглядав щасливим і радісним.
Варто відзначити, що в кадр потрапило подкачанное тіло співака.
«Сонця, любові, щастя!», - підписав знімок Лазарєв.
Нагадаємо, зухвала Ані Лорак вразила зовнішністю в обтягуючому костюмі: "Лазарєв не встоїть".
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