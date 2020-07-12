Зірка Студії «Квартал 95» Лєра Товстолєс засвітила підтягнуте тіло в новому відвертому образі

Артистка «Жіночого Кварталу» поділилася серією нових фотографій в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімках Товстолєс приміряла на себе невимушений повсякденний образ. На ній вільний джинси з високою талією, короткий білий топ і стильний піджак. Для виходу «в місто» зірка вибрала зручні кросівки, зібрала волосся в хвіст і доповнила свій образ сонцезахисними окулярами. З великих аксесуарів на ній стильний ланцюжок на шию і великий годинник.

Товстолес зухвало позує на тлі будинків, висовуючи язика і демонструючи свою тонку талію. У підписі до знімків вона запропонувала своїм підписникам вибрати найкраще фото.

Люди активно коментують її публікацію, вибираючи найбільш яскраве фото.

До цього ми писали, що Лєра Товстолєс показала, ніж потрібно танцювати. Знаменитість виклала драйвові відео на своїй сторінці в Instagram.

Лєра Товстолєс влаштувала спекотні танці на камеру і поділилася, яка музика їй зайшла цим літом. Вона показала відразу кілька образів, в яких зручно робити будь-які рухи і можна щосили трясти своїми видатними частинами тіла.

Так один з нарядів об'єднав в собі чорну бейсболку, леопардовий топ і широкі джинси. Інший образ складається з топа-купальника з дуже великим вирізом, облягаючих штанів, сонцезахисних окулярів і сумки на поясі спереду. Ще один гарячий набір - тісний жовтий топ, який ледь не втратила в "польоті", і джинсові шорти.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" показала свою красу екстремально близько, сміливі кадри.

Як повідомляла Politeka, красуня з "Квартал 95" без білизни мало не втратила топ під час танців.

Також Politeka писала, що яскрава блондинка з "Квартал 95" спокусила неймовірною фігурою в білому топіку.