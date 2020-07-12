Зірка Студії «Квартал 95» Лєра Товстолєс засвітила підтягнуте тіло в новому відвертому образі
Артистка «Жіночого Кварталу» поділилася серією нових фотографій в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На знімках Товстолєс приміряла на себе невимушений повсякденний образ. На ній вільний джинси з високою талією, короткий білий топ і стильний піджак. Для виходу «в місто» зірка вибрала зручні кросівки, зібрала волосся в хвіст і доповнила свій образ сонцезахисними окулярами. З великих аксесуарів на ній стильний ланцюжок на шию і великий годинник.
Товстолес зухвало позує на тлі будинків, висовуючи язика і демонструючи свою тонку талію. У підписі до знімків вона запропонувала своїм підписникам вибрати найкраще фото.
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Люди активно коментують її публікацію, вибираючи найбільш яскраве фото.
До цього ми писали, що Лєра Товстолєс показала, ніж потрібно танцювати. Знаменитість виклала драйвові відео на своїй сторінці в Instagram.
Лєра Товстолєс влаштувала спекотні танці на камеру і поділилася, яка музика їй зайшла цим літом. Вона показала відразу кілька образів, в яких зручно робити будь-які рухи і можна щосили трясти своїми видатними частинами тіла.
Так один з нарядів об'єднав в собі чорну бейсболку, леопардовий топ і широкі джинси. Інший образ складається з топа-купальника з дуже великим вирізом, облягаючих штанів, сонцезахисних окулярів і сумки на поясі спереду. Ще один гарячий набір - тісний жовтий топ, який ледь не втратила в "польоті", і джинсові шорти.
Нагадаємо, зірка "Квартал 95" показала свою красу екстремально близько, сміливі кадри.
Як повідомляла Politeka, красуня з "Квартал 95" без білизни мало не втратила топ під час танців.
Також Politeka писала, що яскрава блондинка з "Квартал 95" спокусила неймовірною фігурою в білому топіку.