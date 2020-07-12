Світлана Лобода показала ідеальний літній відпочинок на свіжому повітрі

Популярна українська співачка, яка зараз живе і працює в Росії, поділилася новим постом в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Зірка вирішила розповісти про те, як змінився її звичний уклад життя в зв'язку з пандемією та самоізоляцією. Вона зізналася, що ситуація в світі спонукала її спробувати щось нове.

«Уже кілька тижнів я займаюся акторською майстерністю і це захоплює мене цілком і повністю. Багато читаю, проводжу час з дітьми. насолоджуюся кожним моментом життя ніби тільки зараз усвідомила кожну хвилину часу. Наскільки він скороминущий», - написала Лобода.

Вона також поділилася фотографією, на якій вона зручно влаштувалася в підвісному кріслі в затишному саду з квітучими кущами, сховавшись від пекучого сонця в прохолодній тіні. Зірка насолоджується читанням книги в квітчастому купальнику, який дозволяє їй продемонструвати свою підтягнуту фігуру. Її довгим струнким ногам позаздрять навіть такі красуні, як Оля Полякова та Леся Нікітюк.

Шанувальники артистки активно коментують її нову публікацію.

«Ви така красива», «Ви прекрасні, як завжди, не навіть краще!!», «Ідеальна», «Красуня від Бога», «Шикарна», «Фігура супер», «Хороша, сказати нічого», «нескінченні ноги», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Лобода зворушила красивими кадрами з маленькою дочкою Тільдою.

На знімку Світлана Лобода позує в купальнику тигровій розмальовки і в просвечивающемся халаті. Співачка сидить і тримає на руках дівчинку в зеленій футболці, яка відвернулася від камери сторону моря. Однією рукою турботлива мама притримує дитину за талію, а інший піднесла її маленьку ручку, щоб поцілувати.

Нагадаємо, Лобода в бікіні вразила кадрами з донькою на руках.

Як повідомляла Politeka, Лобода в міні-бікіні показала свою тигрицю, змусивши чоловіків червоніти.

Також Politeka писала, що Лобода здивувала новою зовнішністю, красуню просто не впізнати: «На Бледанс схожа».