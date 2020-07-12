Светлана Лобода показала идеальный летний отдых на свежем воздухе

Популярная украинская певица, которая сейчас живет и работает в России, поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Звезда решила рассказать о том, как изменился ее привычный уклад жизни в связи с пандемией и самоизоляцией. Она призналась, что ситуация в мире сподвигла ее попробовать что-то новое.

«Уже несколько недель я занимаюсь актерским мастерством и это увлекает меня целиком и полностью. много читаю, провожу время с детьми. наслаждаюсь каждым моментом жизни будто только сейчас осознала каждую минуту времени. насколько оно быстротечно», - написала Лобода.

Она также поделилась фотографией, на которой она удобно устроилась в подвесном кресле в уютном саду с цветущими кустами, спрятавшись от палящего солнца в прохладной тени. Звезда наслаждается чтением книги в цветастом купальнике, который позволяет ей продемонстрировать свою подтянутую фигуру. Ее длинным стройным ногам позавидуют даже такие красотки, как Оля Полякова и Леся Никитюк.

Поклонники артистки активно комментируют ее новую публикацию.

«Вы такая красивая», «Вы прекрасны как всегда, не даже лучше!!», «Идеальна», «Красотка от Бога», «Шикарная», «Фигура супер», «Хороша, сказать нечего», «бесконечные ноги», - пишут люди.

До этого мы писали, что Лобода растрогала красивыми кадрами с маленькой дочерью Тильдой.

На снимке Светлана Лобода позирует в купальнике тигровой раскраски и в просвечивающемся халате. Певица сидит и держит на руках девочку в зеленой футболке, которая отвернулась от камеры сторону моря. Одной рукой заботливая мама придерживает малышку за талию, а другой поднесла ее маленькую ручку, чтобы поцеловать.

Напомним, Лобода в бикини поразила кадрами с дочерью на руках.

Как сообщала Politeka, Лобода в мини-бикини показала свою тигрицу, заставив мужчин краснеть.

Также Politeka писала, что Лобода удивила новой внешностью, красотку просто не узнать: «На Блёданс похожа».