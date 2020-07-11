Популярная певица Светлана Лобода растрогала красивыми кадрами с маленькой дочерью Тильдой

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала новое фото на своей странице в Instagram.

На снимке Светлана Лобода позирует в купальнике тигровой раскраски и в просвечивающемся халате. Певица сидит и держит на руках девочку в зеленой футболке, которая отвернулась от камеры сторону моря. Одной рукой заботливая мама придерживает малышку за талию, а другой поднесла ее маленькую ручку, чтобы поцеловать.

"Держать эту крошечную ручку - мое самое большое счастье ❤️❤️❤️".

Многие пользователи социальной сети умилились такими кадрами и оставили много позитивных комментариев:

"Тиля как всегда такая милая 😍"; "Материнство вам к лицу"; "булочки с корицей ❤️💘"; "какие милыеее, я не могуууу😍😍"; "Какие сладкие 🤤🤤🤤"; "Такие милые милашки👍❤❤❤Лободуся обожаю вас😘😘😘"; "Красавицы. Очень чистое и нежное фото"; "Такая большая уже!❤️❤️❤️❤️❤️"; "❤️❤️❤️❤️ милота❤️❤️❤️ самоё милейшее создание"; "Она все еще похожа на Тиля Линдеманна или уже твоя копия?".

Ранее Светлана Лобода показала другое фото в том же купальнике и очках. На снимке хорошо видно плоский живот знаменитости, ее пышную грудь и округлые бедра, а также море, которое придало образу курортный шарм.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть.

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа.

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев.