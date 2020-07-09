Такой ее еще не видели

Светлана Лобода удивила поклонников полностью изменившейся внешностью

Популярная украинская певица поделилась новым шуточным видео в своем Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом пишет Politeka.net.

На новых кадрах звезда решила примерить на себя новую маску в Инстаграм, которая изменила ее внешность до неузнаваемости. Так, вместо традиционного блонда Лобода неожиданно превратилась в брюнетку с короткой челкой и двумя крупными родинками на лице. Маска также добавила ей яркий макияж с блестящими тенями и красной помадой. Дополняют образ огромные «золотые» серьги.

Лобода на видео делает вид, что поет популярную песню со своим другом – модельером Бичолла Тетрадзе.

Поклонники звезды тут же принялись комментировать видео.

«хаха, лучшие всегда на позитиве», «Это можно смотреть бесконечно», «Какие симпотяги», «Подняли настроение», «Подумала, что Шер!», «На Блёданс похожа», «Вам идет», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Лобода похвасталась идеальной фигурой на пляже. Свежее фото появилось на странице звезды в Инстаграм.

Красотка надела миниатюрное черное бикини, которое едва прикрыло самые сладкие места. Судя по фото, за последнее время Лобода очень похудела. Ее фигурка в купальнике выглядит изумительно. Певица встала на носочки, чтобы казаться еще стройнее, и подставила лицо солнышку.

«Мечты, которые стали реальностью», - подписала фото звезда.

Напомним, Лобода подразнила соблазнительными изгибами в купальнике, Лолита завелась: «Кайф».

Как сообщала Politeka, соблазнительница Лобода в леопарде посветила сладкими местами на пляже, видно все: «Бомба».

Также Politeka писала, что Лобода в образе тигрицы соблазнительно нагнулась перед камерой, пикантные фото.