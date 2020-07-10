До чего же хороша

Популярная украинская певица Светлана Лобода сверкнула роскошным телом в купальнике

Свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Красотка была одета в купальник тигровой расцветки и солнцезащитные очки. Она подняла вверх руки, продемонстрировав свою фигурку во всей красе.

Поклонники обратили внимание на плоский животик артистки, ее пышную грудь и округлые бедра. Светлана позировала на фоне моря, что придало фото особого шарма.

«Маленькая пауза на отдых перед большим прыжком. Я в предвкушении. А вы?)», - загадочно подписала Лобода свое фото.

За час пост звезды оценили более 50 тысяч людей. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«SuperSTAR», «ну это точно отвал всего», «Какая кошечка», «Вау. Очень красиво», «Ну что за идеальность», «Это законно так выглядеть?», «Ух!», «Сочная», «Красивая, успешная! Очень приятно смотреть», «Тигрица, моя Царица», «Светлана, вы огонь», - пишут пользователи сети.

Отметим, что ранее Светлана Лобода позировала на пляже в миниатюрном черном купальнике. Она встала на носочки, чтобы ее фигурка выглядела на все 100%. Стоит отметить, что выглядит певица просто превосходно. Так и не скажешь, что она мама двоих детей.

Напомним, что Светлана Лобода в образе тигрицы соблазнительно нагнулась перед камерой, пикантные фото.

Как сообщала Politeka, Лобода удивила новой внешностью, красотку просто не узнать: «На Блёданс похожа».

Также Politeka писала, что Лобода подразнила соблазнительными изгибами в купальнике, Лолита завелась: «Кайф».