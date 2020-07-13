Деякі люди, побачивши знаменитостей, вирішують стати схожими на них

Не секрет, щоб наблизиться до своїх стандартів зіркові красуні також піддають себе операціями. Пластичний хірург Олександр Вдовін разом з журналістами вирішив згадати знаменитостей, які стали пацієнтам пластичних хірургів і задали тренд на кардинальні б'юті-перетворення.

Актрису Мерилін Монро досі вважають еталоном, пише msn.com. Зірка зробила ринопластику, перефарбувалася в блондинку і з допомогою стоматологів перетворила свою посмішку в голлівудську.

Побачивши таку кралю, багато жінок зверталися до хірургів за ринопластикою і стилістам, щоб хоч якось стати на неї схожими.

Маммопластика також займає одне з перших місць по проханнях. Зірка Памела Андерсон звернулася до хірургів і зробила собі п'ятий розмір грудей. Через це великий бюст став справжнім трендом. Жінки, які мріють стати сексуальніше, зверталися до лікарів саме з проханням збільшити їх форми.

Тренд на великі сідниці ввели поп-діва Дженніфер Лопес і світська левиця Кім Кардаш'ян. Перша показала, що розмір грудей не важливий, а головне - апетитні сідниці.

А після появи Кім Кардашьян, яка зробила глютеопластику, мода на велику п'яту точку зросла з новою силою. Зараз дівчата у всьому світі прагнуть до таких же пишних форм, як у Кім.

Крім того, що Джей Ло ввела моду на округлі сідниці, вона також стала однією з перших зірок, які почали робити контурну пластику філерами. Завдяки артистці з'явилася така модна естетична процедура, як бьютіфікація обличчя за жіночим типом.

А голлівудська актриса Анджеліна Джолі не тільки ввела моду на збільшення губ, але і зробила трендом – виразні вилиці після видалення грудочок Біша з подальшою аугментацією філерами.

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