Некоторые люди, завидев знаменитостей, решают стать похожими на них

Не секрет, чтобы приблизится к своим стандартам звездные красотки также подвергают себя операциям. Пластический хирург Александр Вдовин вместе с журналистами решил вспомнить знаменитостей, которые стали пациентам пластических хирургов и задали тренд на кардинальные бьюти-преображения.

Актрису Мэрилин Монро до сих пор считают эталоном, пишет msn.com. Звезда сделала ринопластику, перекрасилась в блондинку и с помощью стоматологов превратила свою улыбку в голливудскую.

Увидев такую красотку, много женщин обращались к хирургам за ринопластикой и стилистам, чтобы хоть как-то стать на нее похожими.

Маммопластика также занимает одно из первых мест по просьбам. Звезда Памела Андерсон обратилась к хирургам и сделала себе пятый размер груди. Из-за этого большой бюст стал настоящим трендом. Женщины, мечтающие стать сексуальнее, обращались к врачам именно с просьбой увеличить их формы.

Тренд на большие ягодицы ввели поп-дива Дженнифер Лопес и светская львица Ким Кардашьян. Первая показала, что размер груди не важен, а главное - аппетитные ягодицы.

А после появления Ким Кардашьян, которая сделала глютеопластику, мода на большую пятую точку выросла с новой силой. Сейчас девушки во всем мире стремятся к таким же пышным формам, как у Ким.

Кроме того, что Джей Ло ввела моду на округлые ягодицы, она также стала одной из первых звезд, которые начали делать контурную пластику филлерами. Благодаря артистке появилась такая модная эстетическая процедура, как бьютификация лица по женскому типу.

А голливудская актриса Анджелина Джоли не только ввела моду на увеличение губ, но и сделала трендом – выразительные скулы после удаления комочков Биша с последующей аугментацией филлерами.

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