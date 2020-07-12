Стало відомо, кому з українців очікувати надбавок до пенсій в Україні

Чергова індексація виплат торкнеться не всіх українців, а лише тих, хто виконав вимоги щодо стажу і досяг віку 65 років, тому підвищення можуть отримати тільки вони, передає Обозреватель.

Пенсіонери, які виконали вимоги, будуть отримувати з липня наступного року не менше 2600 грн щомісяця.

Як відомо, на вересень заплановано підвищення мінімальної зарплати на 5,9% – до 5000 гривень. В наступному році цей показник, як обіцяв глава уряду, підвищать двічі.

1. з 1 січня 2021-го – 6 000 грн;

2. з 1 липня 2021-го – 6 500 грн.

Враховуючи, що в нашій країні досить швидко ростуть ціни, таке зростання в кращому випадку дозволить малозабезпеченим громадянам зберегти свій рівень доходів.

Разом з тим зростуть і виплати для тих пільговиків, хто виконав вимоги щодо стажу (35 років для чоловіків та 30 років для жінок) і кому вже виповнилося 65 років. Вони, згідно з українським законодавством, можуть розраховувати на виплату в розмірі не менше 40% від мінімалки.

З урахуванням того, що в 2021 році Кабінет міністрів обіцяє зробити доплату в 500 грн всім пільговикам, хто має достатньо стажу і хто досяг віку 75 років, таке підвищення торкнеться незначної кількості українців.

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