Зірка «Жіночого кварталу» Марта Адамчук вирішила отримати нові навички
Дівчина взялася опанувати техніку катання на SUP-борді – надувній дошці для плавання з веслом, передає Politeka.net.
У зв'язку з цим вона поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram знімком, на якому позує, стоячи на колінах на цієй дошці.
На ній – ніжно-блакитний суцільний купальник, котрий щільно облягає її фігуру і чудово демонструє відсутність навіть натяку на зайві грами на талії і стегнах.
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«Я більше собі нагадую, звичайно, Снігуроньку з посагом, ніж плавчиху)) Але контакт з водою відбувся 🥳 Вона найкраще знімає будь-яку втому 🤍», – підписала знімок зірка.
Нове хобі Марти зацікавило і телеведучу Іванну Онуфрійчук. У коментарях вона поцікавилася успіхами Адамчук, на що та відповіла: «Ну, поки що я тільки пасажиром вмію».
Раніше ми розповідали про те, що Марта заінтригувала своїх шанувальників всього однією фразою.
У розділі сторіз в соціальній мережі Instagram дівчина опублікувала відео, на якому спускається сходами в розкішній довгій червоній сукні з оголеною спиною.
«Куди зібралася?», – запитує її Віра Кекелія, ще одна учасниця «Жіночого кварталу».
«Заміж виходжу!», – жартівливо відповідає та, кокетливо піднявши ніжку в туфлі на підборах.
«У червоному?», – також жартома дивується її співрозмовниця.
Ми також писали про те, що Адамчук опублікувала серію фото в чорному боді з відкритою спиною. На знімку українська знаменитість похвалилася красивою зовнішністю у різних ракурсах.
Красуня позувала, сидячи на сходах. Її шикарне волосся трохи приховало обличчя. Співачка дивилася в камеру і посміхалася. Від її погляду неможливо відірватися.
Нагадаємо, брюнетка з "Квартал 95" вбила наповал яскравою зовнішністю у спокусливому боді.
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