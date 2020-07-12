Звезда «Женского квартала» Марта Адамчук решила получить новые навыки

Девушка взялась овладеть техникой катания на SUP-борде – надувной доске для плавания с веслом, передает Politeka.net.

В связи с этим она поделилась на своей странице в социальной сети Инстаграм снимком, на котором позирует, стоя на коленях на этой доске.

На ней – нежно-голубой сдельный купальник, плотно облегающий ее фигуру и прекрасно демонстрирующий отсутствие даже намека на лишние граммы на талии и бедрах.

«Я больше себе напоминаю, конечно, Снегурочку с приданым, чем плавчиху)) Но контакт с водой произошел 🥳 Она лучше всего снимает любую усталость 🤍», – подписала снимок звезда.

Новое хобби Марты заинтересовало и телеведущую Иванну Онуфрийчук. В комментариях она поинтересовалась успехами Адамчук, на что та ответила: «Ну, пока что я только пассажиром умею».

Ранее мы рассказывали о том, что Марта заинтриговала своих поклонников всего одной фразой.

В разделе сториз в социальной сети Инстаграм девушка опубликовала видео, на котором спускается по ступенькам в роскошном длинном красном платье с оголенной спиной.

«Куда собралась?», – спрашивает ее идущая сзади Вера Кекелия, еще одна участница «Женского квартала».

«Замуж выхожу!», – шутливо отвечает та, кокетливо подняв ножку в туфле на каблуке.

«В красном?», – также в шутку удивляется ее собеседница.

Мы также писали о том, что Адамчук опубликовала серию фото в черном боди с открытой спиной. На снимке украинская знаменитость похвасталась красивой внешностью в разных ракурсах.

Красотка позировала, сидя на ступеньках. Ее шикарные волосы немного скрыли лицо. Певица смотрела в камеру и улыбалась. От ее взгляда невозможно оторваться.

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