Українська співачка Тіна Кароль зробила ряд несподіваних зізнань в інтерв'ю для Катерини Осадчої

Незважаючи на те, що Тіна Кароль родом з Івано-Франківщини, вона жодного разу не піднімалася на Говерлу - і поки з'явився час, вирішила це виправити.

Співачка вирушила зі своїм сином Веніаміном в подорож по Україні і залишилися просто в захваті від цього, йдеться в "Світському житті".

"Там Веня спробував справжню українську кухню. Побачив, як вівці пасуться, а потім спускаються вниз до місця, де їх будуть доїти, як це роблять чоловіки. Він був приголомшений цим. Я побачила Карпати з іншому боку. Я поїхала до селища. Наприклад, мене здивувало селище у високогір'ї Дзенброня", - розповіла співачка.

Співачка додала, що їй так сподобалося це село у горах, що вона навіть задумалася купити там будинок - змінити місце проживання або зробити там дачу.

"Подумала, що я знову приїду і, можливо, потрібно щось там для себе знайти. Кажу всім: "Купуйте нерухомість в Україні, розвивайте наш туристичний бізнес і поважайте свої гори", - поділилася артистка.

Також Тіна розповіла про проблеми з навчанням сина, який отримує освіту у Великобританії. На час карантину Веня повернувся додому і досі не отримав запрошення назад на навчання.

"Поки не завершиться карантин, ми для них – заражені люди. Ми сидимо вдома, нам є чим займатися, але я розумію, що коли цьому настане емоційна точка, навіть мені. Мені конче потрібно на сцену. Мене хтось запитав, чому мої очі сумні, кажу: "Тому що я не співаю", - зізналася Кароль.

Нагадаємо, що смілива Кароль показала найкращі ракурси в тісній сукні з розрізами: "Як цукерочка в обгортці".

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