Украинская певица Тина Кароль сделала ряд неожиданных признаний в интервью для Екатерины Осадчей

Несмотря на то, что Тина Кароль родом с Ивано-Франковщины, она ни разу не поднималась на Говерлу - и пока появилось время, решила это исправить.

Певица отправилась со своим сыном Вениамином в путешествие по Украине и остались просто в восторге от этого, говорится в "Світському житті".

"Там Веня попробовал настоящую украинскую кухню. Увидел, как овцы пасутся, а затем спускаются вниз к месту, где их будут доить, как это делают мужчины. Он был ошеломлен этим. Я увидела Карпаты с другом стороны. Я поехала в поселки. Например, меня удивил поселок в высокогорье Дзенброня", - рассказала певица.

Певица добавила, что ей так понравилось эта деревушка в горах, что она даже задумалась купить там дом - сменить место жительства или сделать там дачу.

"Подумала, что я опять приеду и, возможно, нужно что-то там для себя найти. Говорю всем: "Покупайте недвижимость в Украине, развивайте наш туристический бизнес и уважайте свои горы", - поделилась артистка.

Также Тина поведала о проблемах с учебой сына, который получает образование в Великобритании. На время карантина Веня вернулся домой и до сих пор не получил приглашение назад на учебу.

"Пока не завершится карантин, мы для них – зараженные люди. Мы сидим дома, нам есть чем заниматься, но я понимаю, что когда-то этому наступит эмоциональная точка, даже мне. Мне позарез нужно на сцену. Меня кто-то спросил, почему мои глаза грустные, говорю: "Потому что я не пою", - призналась Кароль.

Напомним, что смелая Кароль показала лучшие ракурсы в тесном платье с разрезами: "Как конфетка в обертке".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль соблазнительно задрала ножку, прикрывшись белыми цветами: "Пора снова с Баланом...".

Также Politeka писала, что соблазнительная Тина Кароль похвасталась своими бутонами: "Слаще меда".