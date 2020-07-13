Пора літа настала, а це значить, що можна згадати найгарячіші пляжні образи знаменитостей

Красуні з задоволенням хваляться досконалими формами в різних купальниках, передає Politeka.net. Чим відвертіше купальні костюми, тим більше вони "врізаються" в пам'ять.

Струнка і ефектна співачка Світлана Лобода вразила досконалими формами в тигровому купальнику. З такою фігурою соромитися нічого.

Фігура артистки Насті Каменських в крихітному бікіні виглядає просто чудово. Впевнені, сонячна красуня просто заворожила всіх на пляжі.

Спокуслива модель і актриса Емілі Ратаковськи вражає відвертими образами в купальниках. У минулому році вона виблискувала не тільки пишними грудьми, але і пружними сідницями.

Одне з найяскравіших фото Кайлі Дженнер у яскравому купальнику. Цей образ настільки спокусливий, наскільки це можливо. Груди ледь не вистрибували з крихітного бікіні.

Колишній ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо не втомлюється підкорювати досконалостями форм, де б не була. Але можна виділити пляжні образи, які виходять у неї просто неймовірними.

Нагадаємо, Світлана Лобода вирішила приміряти на себе нову маску в Instagram, яка змінила її зовнішність до невпізнання. Так, замість традиційного блонда Лобода несподівано перетворилася на брюнетку з короткою чілкою і двома великими родимками на обличчі.

Раніше ми писали, що Настя Каменських зробила селфі, на якому вона позує в яскраво-рожевому бікіні, що дозволяє їй продемонструвати свою підтягнуту фігуру. Зверху красуня накинула кокетливий чорний халатик з напівпрозорої тканини.

Нагадаємо, хворобливий вигляд Каменських в білому платті насторожив українців: "Настя, вистачить худнути".

Як повідомляла Politeka, ніжна Каменських забула одягнути білизну під прозору сукню і показала себе як є.

Також Politeka писала, що Настя кокетливо спустила сукні на тлі сільських видів, особисті фото.