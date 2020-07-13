Пора лета наступила, а это значит, что можно вспомнить самые горячие пляжные образы знаменитостей

Красотки с удовольствием хвастаются совершенными формами в разных купальниках, передает Politeka.net. Чем откровеннее купальные наряды, тем больше они "врезаются" в память.

Стройная и эффектная певица Светлана Лобода поразила совершенными формами в тигровом купальнике. С такой фигурой стесняться нечего.

Фигура артистки Насти Каменских в крохотном бикини выглядит просто великолепно. Уверены, солнечная красотка просто заворожила всех на пляже.

Соблазнительная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски поражает откровенными образами в купальниках. В прошлом году она сверкала не только пышной грудью, но и упругими ягодицами.

Одно из самых ярких и запоминающихся фото Кайли Дженнер в ярком купальнике. Этот образ настолько соблазнительный, насколько это возможно. Грудь едва ли не выпрыгивала из крохотного бикини.

Бывший ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио не устает покорять совершенствами форм, где бы ни была. Но можно выделить пляжные образы, которые выходят у нее просто невероятными.

Напомним, Светлана Лобода решила примерить на себя новую маску в Инстаграм, которая изменила ее внешность до неузнаваемости. Так, вместо традиционного блонда Лобода неожиданно превратилась в брюнетку с короткой челкой и двумя крупными родинками на лице.

Ранее мы писали, что Настя Каменских сделала селфи, на котором она позирует в ярко-розовом бикини, позволяющем ей продемонстрировать свою подтянутую фигуру. Сверху красотка накинула кокетливый черный халатик из просвечивающейся ткани.

Напомним, болезненный вид Каменских в белом платье насторожил украинцев: "Настя, хватит худеть".

Как сообщала Politeka, нежная Каменских забыла надеть белье под просвечивающее платье и показала себя как есть.

Также Politeka писала, что Настя Каменских кокетливо спустила платье на фоне деревенских видов, личные фото.