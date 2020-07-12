Відома модель Алла Костромічева, ведуча «Топ-модель по-українськи» відверто розповіла про те, як це бути дружиною іноземного мільйонера і чому її життя не можна назвати казкою

Своїми зізнаннями 34-річна зірка світових подіумів поділилася в програмі Маші Єфросиніної «Екзамен». Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Як відомо, модель заміжня за італійським мільйонером Джейсоном Капоне, у шлюбі з яким вона народила 16 листопада 2015 року сина Сальваторе.

Пара живе в центрі Нью-Йорка в достатку, проте це життя не настільки безхмарне, як багатьом може здатися.

За словами Алли, її чоловік є кар'єристом і ні дня не може обійтися без телефону

«На першому плані у нього стоїть матеріальне. Він кар'єрист і дуже орієнтований на успіх. Він працює завжди, це теж дуже дратує - яка б не була у нас відверта розмова або інтимний момент, він весь у роботі. Може відкласти телефон хіба що на час сексу», – зізналася вона.

Дівчина зізналася, що раніше подібне її захоплювало, оскільки вона завжди хотіла бачити в якості чоловіка успішну людину, але потім постійна зайнятість коханої людини почала її дратувати.

Моделі знадобилося чимало часу, щоб прийняти це як належне:

«Іноді мені хочеться романтики і рожевих соплів. Але я не можу змінити чоловіка, тому граю за його правилами. Якщо б він постійно не був зайнятий роботою, ми б не жили в центрі Нью-Йорка, моя дитина не ходила б у найкращу приватну школу. Просто бути дружиною мільйонера - це непросто», – відверто зізналася гостя ефіру.

Алла і Джейсон цього року в квітні відсвяткували п'яту річницю весілля, в честь чого чоловік прислав їй букет квітів.

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