Известная телеведущая Леся Никитюк не перестает радовать многочисленную армию фанатов чувством юмора

Белокурая красотка то и дело публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм забавные снимки и видео, которые вызывают восторг у публики, передает Politeka.net.

При этом она умудряется предстать на фото не только в образе комедийной звезды, но и балует пикантными снимками, демонстрируя идеальную фигуру.

В этот раз Леся решила соединить юмор и сексуальность в одной публикации, причем получилось у нее это очень виртуозно. Она выложила два снимка. На первом телеведущая в синем с рисунком комбинезоне, который закрывает даже руки, изогнулась у стены. Ее волосы собраны в высокий хвост, заплетенный в косу.

Второй снимок – юмористический, на котором человек в костюме под цвет стены позирует у этой самой стены.

«С сегодняшнего дня называйте меня Леся Хамелеоновна🦋», – подписала публикацию звезда и поинтересовалась, какой снимок больше понравился подписчикам.

Всего за 40 минут пост собрал более 24 тысяч лайков и под две сотни комментариев, в которых пользователи не поскупились на ответы, а также оценили юмор звезды. Отметим, что больше по душе им пришлось первое фото.

«Хамелионовна, Вам очень подходит наряд🙃», «Леся в своём репертуаре 😂🔥🔥», «Все так идеально🙌», «Хамелеоновна, ты прям агонь😂❤🔥🔥🔥», «Крутая😍😍», – пишут под фото поклонники звезды.

Буквально недавно Никитюк рассмешила фанатов снимком, на котором предстала в костюме пчелы с пушистым верхом. Костюм был очень большим, и телеведущая благодаря нему стала в раза два больше. Образ красотка дополнила короной, а волосы собрала в хвост. Звезда отметила, что это ее образ на текущий день.

Напомним, Никитюк уделала Кошевого из "Квартал 95", видео облетело сеть: "Это наша девушка".

А еще Politeka писала, что Никитюк оседлала гидроцикл в черном купальнике.

Также Politeka сообщала, что Леся Никитюк устроила странные развлечения с подружками и нарвалась на критику, видео.