Співачка Анна Семенович зачарувала спокусливим образом

Як передає Politeka.net, новим знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

У підписі до посту Семенович поділилася історією, яка сталася з нею напередодні.

" Вчора в ресторані побачила цікаву пару, явно між ними є енергетичний зв'язок і хімія! Дівчині приблизно 30 років, її супутнику трохи більше і він так на неї дивився, його очі випромінювали любов", - написала зірка.

Семенович захопилася зовнішнім виглядом дівчини, яка була просто прикладом натуральної краси.

"Я ще раз переконалася, що краса йде зсередини, вона як схід сонця огортає всіх навколо своїм теплом🙏🏼 І це так приємно усвідомлювати, ніякі вії не зможуть замінити внутрішніх вібрацій виходять від людини", - зазначила співачка.

Сама співачка теж вирішила показати свою красу. На кадрі вона постала в зеленому платті з величезним розрізом, в який грайливо запустила руку. Обтягуюче вбрання ідеально підкреслило шикарні форми Семенович.

Шанувальники співачки залишилися в захваті від її публікації.

"Яка апетитна", "Анна Семенович ви дика сексуальна левиця", "Яка краса, прям як квітка", "У Вас плаття просто супер!!!!💯 колір шикарний)))", "Виглядаєте чудово такий, яка Ви є! І теж випромінюєте щастя на заздрість всім іншим!", - писали користувачі мережі під її постом.

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