Відома модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британської Кардашьян" показала нове спокусливе фото
Як повідомляє Politeka.net, кожна публікація моделі Демі Роуз в Instagram набирає кілька сотень тисяч лайків і неймовірна кількість коментарів. Навіть перебуваючи на карантині, вона продовжує публікувати спокусливі знімки перед якими неможливо встояти.
Нові знімки в мережі не стали винятком. Позує модель в незвичайному місці, одягнувши пікантний вбрання.
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Так, цього разу вона обрала вбрання, який ледь в змозі прикрити її пишні округлості. Втім, сама Демі не особливо намагається їх прикривати, навіть навпаки – вона позує, спокусливо прогинаючись і роблячи акцент на пишних грудей, тонкої талії і видатних сідницях.
Завершують пляжний образ тонка великі сережки в яскраву смужку, яка виконана із стразів. Вона розпустила волосся, а від макіяжу також вирішила не відмовлятися.
Шанувальники не змогли впоратися з емоціями і залишили масу захоплених відгуків для чарівної моделі купальників і білизни.
"Яка нереальна краса", "Ого, це пожежа", "Карколомна красуня", "Принадність яка", "Кішечка", "Нереальна", "Господи, ну що ж ви з нами робите", "Мама кішка ніжитися на сонечку", "Така дуже гарна".
Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітнму вбранні.
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