Британська супермодель Демі Роуз забула про сором і блиснула бездоганними формами в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

«Якщо ви бачите її спереду, зачекайте, поки не побачите ззаду», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Роуз позує в крихітному білизна, демонструючи неймовірні форми. Після цього красуня підходить до дзеркала і наводить камеру на іншу свою головну гордість. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Хороша, чортиця», «чарівне тіло!», «Соковита Демі! Просто краса», «Демі, ти королева світу!», «це просто диво! Володіти таким тілом. Пощастило комусь», — пишуть вони.

До цього ми писали, що супермодель Демі Роуз вирішила похвалитися ідеальними формами перед шанувальниками, одягнувши їх у прозорій білизні.

Так, на опублікованих кадрах Роуз позує перед камерою в білизні тілесного кольору, через що здається, що здається, що модель просто начепила на себе портупею.

Сама дівчина при цьому демонструє ідеальний макіяж, елегантно граючи особою на камеру. Проте її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати, оскільки кадрами знаменитість поділилася у себе в Сторіс.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітнму вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.