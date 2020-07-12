Победительница шоу "Холостяк-10", Даша Ульянова продемонстрировала шикарную фигуру

Как передает Politeka.net, снимком она поделилась на своей страничке в Instgram.

"Облака этим летом особенно хороши))) Мнения под предыдущим фото разделились. Посмотрим, что будет на этот раз", - подписала девушка свой пост.



Отметим, что последний ее снимок подвергся критике со стороны подписчиков. Даша, облачившись в черные шорты и яркую футболку, без стыда задрала ногу возле дерева.

Тогда девушка начиталась довольно негативных комментариев под снимком.

На этом раз, Даша, как ей показалось, поделилась чуть менее откровенным фото. На кадре она позировала лежа на яхте, соблазнительно выгнувшись в откровенном купальнике.

Поклонники Даши и в этот раз разделились во мнении: некоторые считали, что фото такого плана являются непозволительными, но были и те, которые восхитились задумкой победительницы "Холостяка".

"Фигурка бомба, впрочем, как всегда. Лучшая.", "До этого было лучше фото", "Красивая девочка, красивые фотографии...но их слишком много...слишком откровенно...", " "Смотрю сейчас профиль, прям разбирается во всем, рекламирует все подряд, а на шоу: наряды базарные, вкуса как такового нет, это дурацкая интрига с кем переспал Макс??? Судя с того что уже взрослый Дядя появился, то дело там было не Максе, а в этой девушке", "Я ни на что не намекаю, но леди себя так не ведут", - писали под постом девушки.

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