Долар після вихідних задасть жару гривні, НБУ поновив курс валют: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 12 липня застигне перед різкою зміною, долар і євро вирішать розійтися на деякий час

Євро після вихідних втратить відразу кілька копійок, а саме – 0,13,71. Долар після вихідних же навпаки, подорожчає на 0,017.

На початок наступного тижня Національний банк встановив наступний курс валют:

100 доларів 26,9505

100 євро — 3039,88

Сьогодні ж сто доларів обійдуться вам у 2693,35 гривні, а сто євро в 3053,59 гривні.

Скасування пенсій в Україні: Пенсійний фонд прийняв тверде рішення, хто і коли позбудеться грошей.

В Україні вирішили скасувати деякі види пенсій через брак коштів у бюджеті.

При такому катастрофічному дефіциті грошей Пенсійний фонд просто не зможе забезпечити повноцінні виплати всім українським пенсіонерам. Тому в структурі збираються скоротити кількість громадян, які зможуть піти на пенсію достроково.

Як повідомили в ПФУ, таке нововведення з'явиться разом з запуском пенсійної реформи в січні 2021 року. Насамперед чиновники мають намір зменшити кількість пільгових пенсій, які виплачують після дострокового виходу. З нового року планують більше не виплачувати гроші за вислугу років - лише трохи залишать такі надбавки. Справа в тому, що згадані категорії забезпечують лише за рахунок державного бюджету.

Зеленський зробив термінову заяву про епідемію в Україні, що відбувається: "Ми прийшли до моменту, коли..."

Президент Володимир Зеленський оцінив ситуацію з китайським вірусом в Україні.

Як зауважив Володимир Зеленський, поки ситуація з поширенням китайського вірусу все ще небезпечна. Однак епідемія вже поступово йде на спад, що доводить інформація від різних відомств.

"Хоча цифри поширення COVID-19 залишають бажати кращого, ми прийшли до моменту, коли одужує більше людей, ніж заражається. Це видно і по звітів кожної із служб", - зазначив президент України.

МОЗ кардинально змінює правила у лікарнях, що чекає українців: "Вже в серпні..."

З серпня в усіх лікарнях України будуть діяти нові правила для медиків і пацієнтів.

Про це глава МОЗ Максим Степанов розповів під час онлайн-брифінгу. Зовсім скоро міністерство планує запустити тестування електронних лікарняних. Віртуальні листи непрацездатності будуть впроваджувати в медичних закладах по всій Україні.

"Зараз ми звернулися до наших лікарень щодо тестування цієї моделі, вона буде заповнюватися на ресурсах Пенсійного фонду, коли лікар може відразу заповнити і з допомогою електронного цифрового підпису підписати лікарняний. Зараз ми в режимі тестування і отримання відгуків від наших лікарень", - підкреслив Максим Степанов.

Росія завезла небезпечний вантаж у Крим, кадри: "Зайшла колона бронетехніки і..."

РФ продовжує нарощувати сили на території анексованого Криму, поставляючи озброєння, боєприпаси, інші вантажі і техніку.

Так, в аннексированном Криму на об'їзній в Сімферополі і на ділянці траси "Таврида" пройшла колона військової техніки не менше 40 одиниць машин.

Як стало відомо, рухалася військова техніка в бік Сімферополя. У самому місті були помічені військові регулювальники. Наголошується, що основна частина техніки – військові вантажівки з відкритим кузовом. На кабінах більшості з них нанесені позначення про перевезення небезпечних вантажів і напис "тосол отрута". Номерні знаки всіх машин свідчили про прибуття з одного регіону.

Нагадаємо, курс долара здивує перед вихідними, свіжий прогноз від НБУ: що чекає гривню.

Також Politeka повідомляла, спливли деталі фатальної розмови Зеленського та Смолія.