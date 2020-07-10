Национальный банк решил развести курсы доллара и евро в разные стороны

Об этом пишет Politeka.net.

Такой курс валют на сегодня, 10 июля, представил государственный регулятор на своем официальном портале.

В частности, Нацбанк неожиданно решил укрепить курс гривны по отношению к американскому доллару на 2 копейки.

Что касается евро, то государственный регулятор понизил почти на 11 копеек национальную валюту.

Согласно данным Нацбанка, на 10 июля установлены официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2693,35 гривен (-0,017 гривен)

– 100 евро – 3053,59 гривен (+0,106 гривен).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже абслютно не изменился – 26,95 гривен за доллар, курс в покупке упал на 1 копейку – до 26,92 гривен за доллар. Что касается курса евро в продаже, то он также стабилен – 30,52 гривен за евро.

Ранее мы рассказывали о скачке курса доллара до 200 гривен.

По словам эксперта Олега Соскина, западные кредиторы могут оставить Украину без новых траншев после отставки главы НБУ Якова Смолия. Он также спрогнозировал скорый побег нерезидентов с рынка.

"Учитывая все перечисленные факторы, курс уже в ближайшее время может обрушиться до 100 гривен за доллар, а то и больше. Пойдет лавина… И к новому году вполне курс уже может быть и 200 гривен за доллар", - предупреждал Соскин украинцев.

Напомним, украинцам рассказали, что будет с курсом доллара и нужно ли бежать в обменники.

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