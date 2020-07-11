В Україні вирішили скасувати деякі види пенсій через брак коштів у бюджеті

Як передає Politeka.net, при такому катастрофічному дефіциті грошей Пенсійний фонд просто не зможе забезпечити повноцінні виплати всім українським пенсіонерам. Тому в структурі збираються скоротити кількість громадян, які зможуть піти на пенсію достроково.

Як повідомили в ПФУ, таке нововведення з'явиться разом з запуском пенсійної реформи в січні 2021 року. Насамперед чиновники мають намір зменшити кількість пільгових пенсій, які виплачують після дострокового виходу. З нового року планують більше не виплачувати гроші за вислугу років - лише трохи залишать такі надбавки. Справа в тому, що згадані категорії забезпечують лише за рахунок державного бюджету.

Українська влада бачить вихід у накопичувальній пенсії, але і вона не врятує жінок від ще одного нововведення - підвищення пенсійного віку і стажу. Так з 2021 року для виходу на пенсію громадянам потрібно не менше 28 трудових років. З кожним наступним роком вимоги будуть підвищуватися, поки в 2028 році не складуть 35 років стажу.

Тим часом, пенсії потихеньку ростуть разом з прожитковим мінімумом. Так з 1 липня 2020 року мінімальні пенсійні виплати підняли на 74 гривні, зараз вони складають 1712 гривень. Наступне підвищення Пенсійного фонду обіцяє провести в грудні цього року.

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