Курс валют в Украине 12 июля застынет перед резким изменением, доллар и евро решат разойтись на время

Об этом сообщает Politeka.

Евро после выходных потеряет сразу несколько копеек, а именно – 0,13,71.

Доллар после выходных же наоборот, подорожает на 0,017.

На начало следующей недели Национальный банк установил следующий курс валют:

100 долларов — 26,9505

100 евро — 3039,88

Сегодня же сто долларов обойдутся вам в 2693,35 гривен, а сто евро в 3053,59 гривен.

А вот российский рубль будет и дальше «пасти задних» - 3,8167 за десять российских рублей.

До этого мы сообщали, что начал ощущаться спрос на доллар, который больше не будет держаться на стабильной отметке.

Об этом сообщил эксперт Олег Куринной, предупредив, что умеренный рост закончился и впереди стремительный скачок.

В пятницу, 10 июля, доллар подскочил на 11 копеек и, вероятнее всего, далее будет подниматься все выше. Эксперты предполагают, что это, возможно, влияние президента и министров, которые заявили, что в бюджете заложен курс 30 грн/$, и нужно к нему двигаться.

"Ряд компаний поджидали лучший момент для покупок валюты и репатриации дивидендов. Надеялись сделать это на минимальной цене доллара. Какое-то время они выжидали, а сегодня вышли на рынок", - поделился своим прогнозом другой аналитик Василий Невмержицкий.

Напомним, курс доллара удивит перед выходными, свежий прогноз от НБУ: что ждет гривну

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