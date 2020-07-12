Доллар после выходных задаст жару гривне, НБУ обновил курс валют: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 12 июля застынет перед резким изменением, доллар и евро решат разойтись на время.

Евро после выходных потеряет сразу несколько копеек, а именно – 0,13,71. Доллар после выходных же наоборот, подорожает на 0,017.

На начало следующей недели Национальный банк установил следующий курс валют:

100 долларов — 26,9505

100 евро — 3039,88

Сегодня же сто долларов обойдутся вам в 2693,35 гривен, а сто евро в 3053,59 гривен.

Отмена пенсий в Украине: Пенсионный фонд принял жесткое решение, кто и когда лишится денег.

В Украине решили упразднить некоторые виды пенсий из-за нехватки средств в бюджете.

При таком катастрофическом дефиците денег Пенсионный фонд просто не сможет обеспечить полноценные выплаты всем украинским пенсионерам. Поэтому в структуре собираются сократить количество граждан, которые смогут уйти на пенсию досрочно.

Как сообщили в ПФУ, такое нововведение появится вместе с запуском пенсионной реформы в январе 2021 года. Первым делом чиновники намерены уменьшить количество льготных пенсий, которые выплачивают после досрочного выхода. С нового года планируют больше не выплачивать деньги за выслугу лет - лишь немногим оставят такие надбавки.

Зеленский сделал срочное заявление об эпидемии в Украине, что происходит: "Мы пришли к моменту, когда..."

Президент Владимир Зеленский оценил ситуацию с китайским вирусом в Украине.

Как заметил Владимир Зеленский, пока ситуация с распространением китайского вируса все еще опасная. Однако эпидемия уже постепенно идет на спад, что доказывает информация от различных ведомств.

"Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб", - отметил президент Украины.

Минздрав кардинально меняет правила в больницах, что ждет украинцев: "Уже в августе..."

С августа во всех больницах Украины будут действовать новые правила для медиков и пациентов.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов рассказал во время онлайн-брифинга. Совсем скоро министерство планирует запустить тестирование электронных больничных. Виртуальные листы о нетрудоспособности будут внедрять в медучреждениях по всей Украине.

"Сейчас мы обратились к нашим больницам относительно тестирования этой модели, она будет заполняться на ресурсах Пенсионного фонда, когда врач может сразу заполнить и с помощью электронной цифровой подписи подписать больничный. Сейчас мы в режиме тестирования и получения отзывов от наших больниц", - подчеркнул Максим Степанов.

Россия завезла опасный груз в Крым, кадры: "Зашла колонна бронетехники и..."

РФ продолжает наращивать силы на территории аннексированного Крыма, поставляя вооружение, боеприпасы, другие грузы и технику.

Так, в аннексированном Крыму на объездной в Симферополе и на участке трассы "Таврида" прошла колонна военной техники из не менее 40 единиц машин.

Как стало известно, двигалась военная техника в сторону Симферополя. В самом городе были замечены военные регулировщики.

Отмечается, что основная часть техники – военные грузовики с открытым кузовом. На кабинах большинства из них нанесены обозначения о перевозке опасных грузов и надпись "тосол яд". Номерные знаки всех машин свидетельствовали о прибытии из одного региона.

Напомним, курс доллара удивит перед выходными, свежий прогноз от НБУ: что ждет гривну.

Также Politeka сообщала, всплыли детали рокового разговора Зеленского и Смолия.

Как Politeka сообщала, главный водоем Крыма превратился в прерии, кадры катастрофы.