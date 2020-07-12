Модель Алессандра Амбросіо, яка раніше представляла бренд спідньої білизни Victoria’s Secret, блиснула красою під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Відпочинок на задньому дворі», — коротко підписаний знімок.

На фотографії Амбросіо позує на велосипеді, з якого підвелася і дивиться в камеру. Завдяки цьому в кадр потрапив неймовірно красивий вид на ідеальну фігуру знаменитості. Судячи з усього, модель була без верху, а пікантні місця дівчата прикривало рушник.

«Я. Дійсно. Закохався. В. Тебе», «вау, вогонь!», «неймовірно сексуально виглядаєш», «богиня», «люблю твої нові фотосесії», — пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, колишній ангел Victoria’s Secret, 39-річна Алессандра Амбросіо, посвітила мокрими принадами.

Зірка опублікувала знімок у своєму Instagram, демонструючи апетитні форми в купальнику. Знаменитість одягла купальник бірюзового кольору, який добре сів на її пишних грудей.

Плавки були заховані під водою, а красуня торкалася до них руками, ніби підтягуючи на пружних сідницях.

Образ моделі завершили різні прикраси.

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